Ankaragücü'nden görülmemiş TFF tepkisi
Başkent temsilcisi Ankaragücü, İnegölspor maçının ardından ilginç bir yöntemle TFF'ye tepkisini gösterdi.

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren MKE Ankaragücü kulüp tarihinin en sıkıntılı günlerinden geçiyor.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Başkent temsilcisinde sular bir türlü durulmuyor.
Yönetim krizi, maddi zorluklar derken dün İnegöl maçında yaşananlar camiada büyük tepki topladı.

İnegölspor maçında verilen tartışmalı penaltı sonrası Ankaragücü cephesi ayağa kalktı. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaragücü - İnegölspor karşılaşmasında verilen penaltı kararı büyük tartışma yarattı. Deplasmanda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Ankaragücü, play-off umutlarını artırırken, maçın 27. dakikasında verilen penaltı kararı gündeme damga vurdu.

PENALTI TARTIŞMASI

Hakem Emre Can Furuncu, İsmail Çokçalış’ın karnına çarpan topu penaltı olarak değerlendirdi. Yoğun itirazlara rağmen karar değişmedi ve Yasin Ozan penaltıyı gole çevirerek İnegölspor’u öne geçirdi.

GÖRÜLMEMİŞ TFF TEPKİSİ

Kararın ardından Ankaragücü, pozisyonun videosunu sosyal medya hesaplarından “HAKEM !!” başlığıyla yayınladı. Bu paylaşım, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yönelik sert tepkisi olarak yorumlandı.

mkeankaragucu.png
Penaltı tartışmalarının ardından Ankaragücü sahadan 2-1 galip ayrıldı ve play-off yolunda kritik bir üç puan elde etti.

İŞTE PUAN DURUMU:

tff2.png

