Ankaragücü'nden erteleme kararı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden MKE Ankaragücü’nde olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli katılım sağlanamadığı için ertelendi. Kulüp yönetimi, ikinci toplantının 23 Ekim 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Başkent temsilcisi, bugün gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle toplantı, kulüp tüzüğü gereği ileri bir tarihe ertelendi.

Yönetim Kurulu’nun 26 Eylül 2025 tarihli ve 221 sayılı kararı doğrultusunda alınan erteleme kararı, kulüp tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu.

İKİNCİ TOPLANTI 23 EKİM'DE

MKE Ankaragücü’nün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Yönetim Kurulumuz tarafından 26.09.2025 tarih ve 221 sayılı karar gereği, bugün gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle ertelenmiştir.

SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

Kulüp, ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılacağını bildirdi. Toplantı adresi olarak Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No: 76/A Mamak/Ankara gösterildi.