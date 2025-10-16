Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’nde yönetimsel kriz büyüyor.

Süper Lig'e çıktığından bu yana bir türlü rahat nefes alamayan Ankara temsilcisi bu kez istifa dalgasıyla sarsıldı.

Başkan Osman Sungur’un istifasının ardından kulüp yönetiminin olağanüstü kongre kararı almak yerine Mehmet Kaya’yı başkanlığa getirmesi, camiada büyük yankı uyandırdı.

Deprem etkisi yaratan bu karar, kulüp içinde istifa dalgasını da beraberinde getirdi.

Osman Sungur'un istifası sonrası kulüp karıştı

ZİNCİRLEME İSTİFALAR

Son olarak Gençlerbirliği Divan Kurulu Üyesi Akşit Özkural, görevinden istifa etti. Özkural’ın istifa mektubunu kulüp yönetimine sunduğu öğrenildi. Bu gelişme, kulüpteki huzursuzluğun sadece yönetim kademesiyle sınırlı kalmadığını gözler önüne serdi.

KRİZ BÜYÜYOR

Özkural’ın ayrılığı, Gençlerbirliği’nde yaşanan istifa zincirinin son halkası oldu. Daha önce Divan Kurulu Başkanı Selçuk Irgıt ve bazı kurul üyeleri de görevlerinden ayrılmıştı. Bu istifalar, kulüp içinde derin bir yönetimsel çatlağın varlığını da gözler önünde serdi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE SESLERİ

Mehmet Kaya’nın başkanlığa atanması, bazı kesimler tarafından 'demokratik sürecin dışına çıkılması' olarak değerlendirilirken, kulüp içinde ve taraftarlar arasında “olağanüstü kongre” çağrıları yeniden gündeme geldi. Gençlerbirliği camiası, kulübün geleceği adına daha şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı talep ederken gözler yönetime çevrildi.