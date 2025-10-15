İhanetin fotoğrafı: TFF 3. Lig ekibi karıştı

İhanetin fotoğrafı: TFF 3. Lig ekibi karıştı
TFF 3. Lig ekibi Kdz. Ereğli Belediyespor'da teknik direktör değişimi sonrası sosyal medyada yayılan 'ihanet' iddiası ortalığı karıştırdı.

TFF Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor’da teknik direktörlük görevine Muhammet Akyaycı’nın getirilmesi, kulübün eski sportif direktörü Ali Ünlü’nün sosyal medya paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü, yaptığı açıklamada yeni teknik adamın göreve geliş sürecini 'ihanet' olarak nitelendirdi.

BAŞOĞLU GİTTİ! YARDIMCISI GELDİ

Karadeniz kulübünde geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevini yürüten Gökmen Başoğlu ile yolların ayrılmasının ardından, onun yardımcılığını yapan Muhammet Akyaycı takımın başına getirildi. Bu değişim, kulüp çevresinde sürpriz olarak değerlendirilirken, perde arkasında yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.

ihanet.webp

ORTALIĞI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Ali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akyaycı’nın takım kaptanıyla birlikte kendisinin ve Başoğlu’nun görevden alınmasına zemin hazırladığını öne sürdü. Ünlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İhanetin fotoğrafı…
İki sene ekmek verdiğimiz şahıs, arkamızdan takım kaptanını kullanarak Ali Cengiz oyunuyla göreve geldi.
İhanetin adı: Muhammet Akyaycı.
Hayırlı olsun hocam.
İsmet İnönü’nün bir lafı var: ‘İhanetle gelenler ihanetle giderler.

TAKIM KAPTANI KİM?

Paylaşımda kaptanın ismi açıkça belirtilmese de kulüp çevresinde bu kişinin Cömert Kandemir olduğu yönünde iddialar güçlendi. Kandemir’in bu süreçteki rolüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SULAR DURULMUYOR

Teknik ekipteki değişim ve ardından gelen bu sert açıklama, Kdz. Ereğli Belediyespor’da yönetimsel çatışmaların gün yüzüne çıktığını gösterdi.

