Ankaragücü ligden çekilme kararını değiştirdi

Yayınlanma:
Sıkıntılı günler geçiren Başkent temsilcisi Ankaragücü TBL'de kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada detaylar duyruldu.

MKE Ankaragücü Basketbol takımı liglere katılamam kararından vazgeçti. Başkent temsilcisi, Türkiye Basketbol Ligi’nden (TBL) çekilmeme kararı alarak 2025-2026 sezonu için mücadeleye devam edeceğini duyurdu.
Basketbol Süper Ligi’ne (BSL) yükselme ihtimali nedeniyle kadro planlamasında gecikme yaşayan sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak üst sıraları hedefliyor.

HEDEF SÜPER LİG

Kulübün Genel Menajeri Atınç Kalkan, yaptığı açıklamada Büyükçekmece Basketbol’un ligden çekilme ihtimali nedeniyle BSL’ye yükselme şansı doğduğunu, bu belirsizlik yüzünden kadro çalışmalarına geç başladıklarını belirtti.
Ancak alınan son kararla Ankaragücü, TBL’de kalmayı tercih etti ve rotasını netleştirdi.

ankaragucu.jpg
Ankaragücü gözünü Süper Lig'e dikti

Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde Esenler Erokspor’a kaybederek Süper Lig hayalini erteleyen Ankaragücü, bu sezon daha güçlü bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Yönetim, hem tecrübeli isimlerle hem de genç yeteneklerle dengeli bir yapı kurarak ligde söz sahibi olmayı amaçlıyor.

TARAFTAR UMUTLU

Ankaragücü Basketbol’un TBL’de kalma kararı, taraftarlar tarafından olumlu karşılandı. Kulüp, Ankara basketbolunun köklü temsilcisi olarak hem şehirdeki genç sporculara ilham vermeyi hem de ligde kalıcı başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

