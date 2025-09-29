Ankara'da puanlar paylaşıldı

Ankara'da puanlar paylaşıldı
1. Lig'de Keçiörengücü ve Pendikspor arasında oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Baykal Tuna, Mehmet Ali Vardar

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Dk. 83 Berkan Mahmut Keskin), Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 45+2 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Fernandes (Dk. 75 Roshi), Rroca (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 87 Alper Potuk) , Diouf (Dk.84 Ali Akman)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Bekir Karadeniz (Dk. 70 Hamza Akman), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 78 Erdem Gökçe), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 78 Ahmet Karademir), Berkay Sülüngöz (Dk. 90+6 Tarık Tekdal), Denic, Hüseyin Maldar (Dk. 61 Kitsiou) , Harris (Dk. 61 Thuram)

Sarı kartlar: Dk. 14 Oğuzcan Çalışkan, Dk. 35 Sitoe, Dk. 52 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 87 Yiğit Fidan, Dk. 90+2 Mesut Özdemir, Dk. 90+4 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

