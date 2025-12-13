Bahiste son perde! TFF'ye başvurdular o hafta oynanan tüm maçların iptalini istediler

Bahis soruşturmasında gözaltıların ardından TFF'ye başvuru yapıldı ve tüm maçların iptali istendi.

Bahis soruşturmasında gözaltıların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru ortaya çıktı.

3. lig takımlarından Karşıyaka, TFF'ye verdiği dilekçe ile 12. hafta oynanan tüm maçların iptal etilmesini talep etti.

TFF, 12. hafta maçlarının ardından 8 Aralık'ta amatör lisansla profesyonel takımlarda forma giyerek bahis oynadıkları tespit edilen futbolcuları tedbirli olarak PFDK'ya sevketmişti.

Karşıyaka sevklerden bir gün önce 7 Aralık'ta Eskişehirspor'a 3-0 yenilmişti. Tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen 2 oyuncu ise Eskişehirspor forması giymişti.

"HAKKANİYETE AYKIRI"

Karşıyaka Kulübü'nün dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan bu sevk kulübümüzün eksik kadro ancak rakip Eskişehirspor’un ise tam kadro ile çıktığı maçtan tam olarak 1 gün sonrasında yapılmış olup esasen bu durumun hakkaniyete de aykırı olduğu açıktır. Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile yaşanan eşitsizliklerin önüne geçmek ve hakkaniyeti sağlamak amacıyla 08.12.2025 tarihinden geriye dönük olarak TFF Nesine 3. Lig 4. Grup maçlarının iptali ile ileri bir tarihte yeniden oynanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

