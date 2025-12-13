Okan Buruk'la ilgili ortalığı karıştıracak Antalyaspor maçı iddiası

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilim sürerken, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.

Sinan Engin Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Sarı kırmızılı takım Antalyaspor'la bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçta 4. hakem ise Burak Pakkan.

"OKAN BURUK'U ATARSA ŞAŞIRMAM"

Gazeteci Levent Tüzemen, Antalyaspor maçı öncesi çarpıcı bir iddiada bulundu.

Bir bilgi elde ettiğini ileri süren Lüzemen, A Spor'daki programda şunları söyledi:

"Bak buradan uyarıyorum. Bir bilgi elde ettim; Antalyaspor - Galatasaray maçının dördüncü hakemi Burak Pakkan eğer Okan Buruk'u atarsa hiç şaşırmam. Parmağını bile kaldırmasın, konuşmasın.

TFF'nin Okan Buruk'a çok kızdığını duydum. Bu konuda talimat gitmiş mi gitmemiş mi? Buradan Okan hocayı uyarıyorum."