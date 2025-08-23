Ankara'da Fethiyespor rüzgarı

2025 - 2026 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Fethiyespor, ilk hafta maçında Ankara Demirspor’a konuk oluyor.

Karşılaşma, 24 Ağustos Pazar günü saat 16.30’da TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin hakemi ise Onur Can Dolgun olacak.

2 KRİTİK HAMLE

Sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fethiyespor, Süper Lig ekibi Eyüpspor’dan Erdem Çalık ve 1. Lig temsilcisi Pendikspor’dan santrfor Ahmet Mert Koşar ile anlaşma sağladı. Her iki oyuncu da Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin’in katılımıyla düzenlenen imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni transferlerle kadro derinliğini artıran Fethiyespor, hem tecrübeli hem de dinamik bir yapı kurma hedefinde.

Ankara Demirspor karşısında alınacak sonuç, sezonun gidişatına dair önemli ipuçları verecek. Teknik heyet, özellikle orta saha ve hücum hattında yeni isimlerin katkısıyla daha üretken bir oyun planı hedefliyor.