Ankara'da Fethiyespor rüzgarı

Ankara'da Fethiyespor rüzgarı
Yayınlanma:
Fethiyespor sezona Ankara'da başlıyor. Ege temsilcisi iki yeni transferle güçlenen kadro ile sahaya çıkıyor.

2025 - 2026 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Fethiyespor, ilk hafta maçında Ankara Demirspor’a konuk oluyor.
Karşılaşma, 24 Ağustos Pazar günü saat 16.30’da TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin hakemi ise Onur Can Dolgun olacak.

2 KRİTİK HAMLE

Sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fethiyespor, Süper Lig ekibi Eyüpspor’dan Erdem Çalık ve 1. Lig temsilcisi Pendikspor’dan santrfor Ahmet Mert Koşar ile anlaşma sağladı. Her iki oyuncu da Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin’in katılımıyla düzenlenen imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni transferlerle kadro derinliğini artıran Fethiyespor, hem tecrübeli hem de dinamik bir yapı kurma hedefinde.
Ankara Demirspor karşısında alınacak sonuç, sezonun gidişatına dair önemli ipuçları verecek. Teknik heyet, özellikle orta saha ve hücum hattında yeni isimlerin katkısıyla daha üretken bir oyun planı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama