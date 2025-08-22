Amedspor'dan gece yarısı açıklaması: Eski Türkiye özlemi

Amedspor'dan gece yarısı açıklaması: Eski Türkiye özlemi
Yayınlanma:
PFDK'nın Amedspor – Erzurumspor maçıyla ilgili cezaları duyurmasının ardından Amedspor'dan çok sert bir açıklama geldi.

TFF 1. Lig’de oynanan Amedspor–Erzurumspor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar, futbol sahasından disiplin kuruluna taşındı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Diyarbakır temsilcisi Amedspor’a ağır cezalar verdi. Ancak kulüp, bu yaptırımları kabul etmediğini sert bir açıklamayla duyurdu.

18 Ağustos’ta Diyarbakır’da oynanan ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlanan maçta, son düdükle birlikte saha karıştı. Futbolcular arasında başlayan arbede, teknik ekipleri ve tribünleri de etkiledi. Sahaya yabancı maddeler atılırken, çevik kuvvet ekipleri güvenliği sağlamak için yoğun çaba harcadı.

PFDK’NIN CEZALARI:

Veysel Sapan: 12 maç men, 96 bin TL para cezası.

Erhan Ölker: 7 maç men, 56 bin TL ceza.

Mazlum Kılıç: 5 maç men, 40 bin TL ceza.

Amedspor: 2 maç seyircisiz oynama, 220 bin TL ceza.

Tribün bloklarına elektronik bilet engeli.

AMEDSPOR: SİYASİ TEPKİ

Cezaların açıklanmasının ardından Amedspor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararların 'siyasi' olduğunu savundu. Kulüp, şu ifadeleri kullandı:

Bu cezaların tek birini bile asla kabul etmiyoruz.
Sezon başından bu yana kulübümüze karşı yürütülen linç kampanyası, sahaya taşınmış; hakemler ve federasyonun ilgili kurulları eliyle sürdürülmüştür.
Bu durum, barış ortamını baltalamaya çalışan, eski Türkiye özlemiyle hareket eden belli odakların Federasyon ve MHK içerisinde yuvalandığının göstergesidir.

amed.jpg

amed1.jpg

Amedspor, maçın adil şekilde değerlendirilebilmesi için TFF’ye çağrıda bulundu:

İlgili gözlemci raporları ve VAR kayıtları derhal ve eksiksiz biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır.
Kulübümüz, her koşulda adaletin, hakkaniyetin ve temiz futbolun yanında olacak; hiçbir kirli oyuna boyun eğmeyecektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar