Amedspor'dan gece yarısı açıklaması: Eski Türkiye özlemi

TFF 1. Lig’de oynanan Amedspor–Erzurumspor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar, futbol sahasından disiplin kuruluna taşındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Diyarbakır temsilcisi Amedspor’a ağır cezalar verdi. Ancak kulüp, bu yaptırımları kabul etmediğini sert bir açıklamayla duyurdu.

18 Ağustos’ta Diyarbakır’da oynanan ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlanan maçta, son düdükle birlikte saha karıştı. Futbolcular arasında başlayan arbede, teknik ekipleri ve tribünleri de etkiledi. Sahaya yabancı maddeler atılırken, çevik kuvvet ekipleri güvenliği sağlamak için yoğun çaba harcadı.

PFDK’NIN CEZALARI:

Veysel Sapan: 12 maç men, 96 bin TL para cezası.

Erhan Ölker: 7 maç men, 56 bin TL ceza.

Mazlum Kılıç: 5 maç men, 40 bin TL ceza.

Amedspor: 2 maç seyircisiz oynama, 220 bin TL ceza.

Tribün bloklarına elektronik bilet engeli.

AMEDSPOR: SİYASİ TEPKİ

Cezaların açıklanmasının ardından Amedspor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararların 'siyasi' olduğunu savundu. Kulüp, şu ifadeleri kullandı:

Bu cezaların tek birini bile asla kabul etmiyoruz.

Sezon başından bu yana kulübümüze karşı yürütülen linç kampanyası, sahaya taşınmış; hakemler ve federasyonun ilgili kurulları eliyle sürdürülmüştür.

Bu durum, barış ortamını baltalamaya çalışan, eski Türkiye özlemiyle hareket eden belli odakların Federasyon ve MHK içerisinde yuvalandığının göstergesidir.

Amedspor, maçın adil şekilde değerlendirilebilmesi için TFF’ye çağrıda bulundu: