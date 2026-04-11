Amedspor'da panik yarattı

MHK, Amedspor-Ümraniyespor maçına Erdem Mertoğlu'nu atadı. Maçı Mertoğlu'nun yöneteceğinin açıklanması Amedspor'da panik yarattı.

TFF 1. Lig'de 2. sırada bulunan Amedspor'un kendi sahasında Ümraniyespor'la oynayacağı maça MHK, Erdem Mertoğlu'nu atadı.
Mertoğlu, Amedspor'un Erzurumspor'a 2-0 yenildiği maçı yönetmişti.

Maçta Amedspor'dan 2 futbolcu kırmızı kart görmüştü.
Maçtan sonra Amedspor Başkanı Nahit Eren, penaltılarının verilmediğini ileri sürerek, "Pozisyon çok net bir penaltıydı. VAR’a gidilmemesi başlı başına bir skandaldır. Söz konusu biz olduğumuzda kartların ne kadar kolay çıktığının da farkındayız. Amedspor sahipsiz değildir. Hakkımızı da emeğimizi de kimseye çaldırmayacağız” demişti.
O dönemde Amedspor'un teknik direktörlüğünü yapan Sinan Kaloğlu da, "Kelimeleri zor seçiyorum ama Erdem hocanın daha dikkatli olması gerekiyor. Bize gösterilen sarı kartlar çok basitti, rakibe aynı kartlar gösterilmedi. Çok kolay eksildik. Hasani’ye yapılan faul ve ardından bir penaltı pozisyonumuz vardı, tekrarı bile gösterilmedi. VAR’da nasıl incelendi bilmiyorum ama bizim gördüğümüz net penaltıydı. Hakem inisiyatiflerini rakibimizden yana kullandı" diye konuşmuştu.

ŞİMDİDEN PANİK YARATTI

Samsun bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu'nun bu kez de Ümraniyespor maçına atanmasının Amedspor'da panik yarattığı ileri sürüldü. Güneydoğu Ekspres'teki haberde, "Amedspor’un Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kaybettiği maçta, Kahraman Demirtaş ve Murat Uçar’a kırmızı kart gösteren Erdem Mertoğlu, Amedspor’un bariz bir penaltısını da vermemişti. Verdiği ve vermediği kararlarda VAR’a gitme gereği bile duymayan Mertoğlu’nun Amedspor’un Ümraniyespor maçına atanması, yeşil kırmızılı camiada, şimdiden panik yarattı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

