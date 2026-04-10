Amedspor'a TFF'den 6-1 kazandığı maçtan kötü haber geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Nisan 2026 tarihinde oynanan ve Amedspor’un 6-1 kazandığı Boluspor maçının cezalarını açıkladı.

AMEDSPOR’A KÖTÜ HABER

PFDK, Diyarbakır ekibine çeşitli ihlaller nedeniyle para ve hak mahrumiyeti cezaları verdi

Amedspor’a taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle 110 bin TL, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 120 bin TL para cezası verilerek toplamda 230 bin TL ceza kesildi.

Stadyuma usulsüz seyirci alındığı iddiasıyla yapılan sevkte ise disiplin ihlallerinin bulunmadığı gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

KULÜP PERSONELLERİ DE CEZA ALDI

Amedspor kulüp personelleri Osman Can Yüksel ve Mehmet Yüksel’e belgelerin haksız kullanımına iştirak ettikleri gerekçesiyle 1’er ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kulüp görevlisi Ömer Gönüç ise stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

BOLUSPORLU FUTBOLCUYA 2 MAÇ MEN

Boluspor’da forma giyen Dean Lico’ya ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulünden dolayı 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

TFF’NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

''AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 120.000 .-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi OSMAN CAN YÜKSEL’in, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi MEHMET YÜKSEL’in, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi ÖMER GÖNÜÇ’ün, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BOLUSPOR Kulübü sporcusu DEAN LICO’nun, 05.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir''