Amedspor'da izin bitti

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

''4 GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ''

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: