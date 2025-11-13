Osimhen şov yaptı Nijerya finale çıktı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında Nijerya, uzatmalara giden maçta Gabon'u 4-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Nijerya ve Gabon, Afrika Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ NİJERYA

Mücadele, Nijerya'nın 4-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Nijerya, 78. dakikada Adams'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Mario Lemina, 89. dakikada attığı golle Gabon'a dengeyi getirdi ve maç uzatmalara gitti.

Dakikalar 97'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Ejuke, Nijerya'yı bir kez daha öne geçirdi ve durum 2-1'e geldi.

NİJERYA FİNALE YÜKSELDİ

102. ve 110. dakikalarda 2 gol atan Victor Osimhen, skoru 4-1 yaptı ve Nijerya bu sonuçla adını finale yazdırdı.

Nijerya finalde Kamerun - Demokratik Kongo maçının galibi ile karşılaşacak.

16 Kasım'da oynanacak finali kazanan takım, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterme hakkı yakalayacak.

