Osimhen şov yaptı Nijerya finale çıktı
Nijerya ve Gabon, Afrika Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında karşı karşıya geldi.
5 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ NİJERYA
Mücadele, Nijerya'nın 4-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Nijerya, 78. dakikada Adams'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.
Mario Lemina, 89. dakikada attığı golle Gabon'a dengeyi getirdi ve maç uzatmalara gitti.
Dakikalar 97'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Ejuke, Nijerya'yı bir kez daha öne geçirdi ve durum 2-1'e geldi.
NİJERYA FİNALE YÜKSELDİ
102. ve 110. dakikalarda 2 gol atan Victor Osimhen, skoru 4-1 yaptı ve Nijerya bu sonuçla adını finale yazdırdı.
Nijerya finalde Kamerun - Demokratik Kongo maçının galibi ile karşılaşacak.
16 Kasım'da oynanacak finali kazanan takım, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterme hakkı yakalayacak.