A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında 15 Kasım'da Bulgaristan ile Bursa'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Rondo ve taktik çalışmaların ardından son bölümde de duran toplar üzerinde duruldu. Ay-yıldızlılarda Emirhan Topçu, ağrısı sebebiyle antrenmana katılmadı.

Süper Lig'de atılan gol Puskas'a aday olduSüper Lig'de atılan gol Puskas'a aday oldu

A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanını Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Fuat Göktaş, Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kıraç ve Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğullar tribünden takip etti.

YARIN SON ANTRENMAN YAPILACAK

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 12.00'de Bulgaristan maçı öncesindeki son çalışmasını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, saat 15.45'te kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek; saat 18.00'de Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, saat 18.15'te statta basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

