Amedspor'a 2-2 berabere kaldığı Ümraniye maçından bir kötü haber daha: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de 2. sırada bulunan Amedspor, 35. hafta maçında kendi sahasında Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldı.

Ligi ilk 2'de bitirip Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Diyarbakır temsilcisi, bu puan kaybıyla yarıştaki büyük avantajını kaybetti.

Amedspor sahasında 2 puan bıraktı

3. sıradaki Esenler Erokspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek, ligin bitmesine 3 hafta kala Amedspor'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

TFF KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Amedspor'a Ümraniye maçından sonra bir kötü haber de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi.

TFF, Amedspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 13.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.