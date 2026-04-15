Erzurumspor tam da şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyordu: TFF kötü haberi verdi

Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 35. hafta maçında Boluspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Maçı Gökhan Akkan'ın (Kendi kalesine) ve Eren Tozlu'nun golleriyle kazanan mavi beyazlı takım, en yakın rakibi Amedspor'la arasındaki puan farkını da 6'ya çıkardı.

Erzurumspor maçı 43 dakikada bitirdi

Maçtan sonra açıklama yapan teknik direktör Serkan Özbalta, "Çok az kaldı. 1 puana ihtiyacımız var. Rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın 3 maçta alacağımız sadece bir puanla hepimizin, bütün şehrin, taraftarların istediği Süper Lig'e çıkmış olacağız. Ama işimiz bitmedi. Ne zaman işimiz biter? O, 1 puan aldığımızda biter veya rakipler kaybettiğinde biter. Enerjimizi rakipler kaybettiğine göre değil de kendi 3 puanımızı almaya harcıyoruz" dedi.

Özbalta'nın da bu konuşması şampiyonluk kutlamalarının fitilini ateşledi.

Erzurumspor, bu hafta Bodrumspor'la deplasmanda oynayacağı maçtan 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

TFF'DEN ERZURUMSPOR AÇIKLAMASI

Erzurumspor, şampiyonluk kutlamasına hazırlanırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kötü haberi verdi.

TFF, Erzurumspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 13.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.