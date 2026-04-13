Erzurumspor, 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Boluspor'u konuk etti.

Mücadele, Erzurumspor'un 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Gökhan Akkan (kendi kalesine) ve 43. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonuçla Erzurumspor, puanını 78 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Boluspor ise 42 puanda kalarak 15. sıraya geriledi.

