Erzurumspor maçı 43 dakikada bitirdi
1. Lig'in lideri Erzurumspor, 35. hafta maçında sahasında ağırladığı Boluspor'u ilk yarıda 43 dakikada içinde attığı 2 golle yenmeyi başardı.
Erzurumspor, 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Boluspor'u konuk etti.
Mücadele, Erzurumspor'un 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Gökhan Akkan (kendi kalesine) ve 43. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonuçla Erzurumspor, puanını 78 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Boluspor ise 42 puanda kalarak 15. sıraya geriledi.
- Stat: Erzurum Kazım Karabekir
- Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Emrah Türkyılmaz
- Erzurumspor FK: Orbanic (Dk. 14 Erkan Anapa), Yakup Kırtay (Dk. 31 Mustafa Yumlu), Gerxhaliu, Baiye, Erenn Tozlu (Dk. 71 Adem Kabak), Giorbelidze, Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 71 Sylla), Benhur Keser (Dk. 80 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 79 Hüsamettin Yener)
- Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk.73 Onur Öztonga), Abdulsamet Kırım, Kouagba, Lima (Dk.64 Eren Dikbasan) , Barış Alıcı (Dk. 73 Baluta), Harun Alpsoy, Mustafa Alptekin Çaylı, Doğan Can Davas (Dk.86 Burak Topçu), Arda Usluoğlu, Gökhan Akkan (Dk. 46 Mert Çetin)
- Goller: Dk. 6 Gökhan Akkan (Kendi Kalesine), Dk. 43 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)