Amedspor sahasında 2 puan bıraktı

Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
1. Lig'in 35. haftasında Amedspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı ve kritik bir 2 puan kaybı yaşadı.

Amedspor ve Ümraniyespor, 1. Lig'in 35. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.
Ümraniyespor, 22. dakikada Batuhan Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti.
27. dakikada Mehmet Yeşil ile rakibine hızlı yanıt veren Amedspor, durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarıda Jurgen Bardhi'nin 69. dakikada attığı gol, konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi.
Amedspor, 90+3'de Mbaye Diagne'nin golüyle 1 puanı almayı başardı.

AMEDSPOR'DAN KRİTİK KAYIP

Bu sonuçla Amedspor, puanını 72 yaptı ve ikinciliğini sürdürdü.
Ümraniyespor ise 43 puanla 14. sıraya yükseldi.
Amedspor, ligin gelecek haftasında Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.
Ümraniyespor ise sahasında Vanspor FK'yı ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

