1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig'de sahasında Esenler Erokspor'u konuk eden Sakaryaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu ve 33 puanda kalarak ligin bitimine 3 hafta kala küme düştü.
Sakarya temsilcisi, ligin üçüncüsü Esenler Erokspor ile Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda karşılaştı.
Esenler Erokspor'un gollerini 49. dakikada Recep Niyaz ve 80. dakikada Catakovic atarken, Sakaryaspor'un tek golü 16. dakikada Burak Bekaroğlu'ndan geldi.
4 sezon aradan sonra 2. Lige düşen Sakaryaspor, bu sezon 35 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 18 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.
Yeşil siyahlı ekip, 2021-22 sezonunda şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti.