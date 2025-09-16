Amedspor teknik direktörsüz kaldı

Yayınlanma:
Amedspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğu hala boş. Yönetimin göreve kimi getireceği bilinmiyor.

Kadınlar Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun başlamasına artık az bir zaman kalırken Diyarbakır temsilcisi Amedspor’da belirsizlik hakim.

TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ

Teknik direktör Ramazan Erin ile yollarını ayıran Amedspor’da henüz yerine kimin getirileceği bilinmiyor.

3-4 İSİMLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yönetimin, 3-4 teknik direktör ile görüşmelerini sürdürdüğü bilinirken henüz kesin bir karar verilmedi.

amedspor.jpg
Amedspor Kadın Futbol Takımı

İLK MAÇ YÜKSEKOVA SPOR KARŞISINDA

Diyarbakır ekibi, bu sezon ligdeki ilk maçına Yüksekova Spor karşısında çıkakcak. 21 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandıFenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandı

HAZIRLIKLARI YARDIMCILAR SÜRDÜRÜYOR

Yardımcı antrenörlerle çalışmalarını sürdüren Amedspor’da takımın başında hangi ismin maça çıkacağı belli değil.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

