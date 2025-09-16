Amedspor teknik direktörsüz kaldı
Yayınlanma:
Amedspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğu hala boş. Yönetimin göreve kimi getireceği bilinmiyor.
Kadınlar Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun başlamasına artık az bir zaman kalırken Diyarbakır temsilcisi Amedspor’da belirsizlik hakim.
TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ
Teknik direktör Ramazan Erin ile yollarını ayıran Amedspor’da henüz yerine kimin getirileceği bilinmiyor.
3-4 İSİMLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Yönetimin, 3-4 teknik direktör ile görüşmelerini sürdürdüğü bilinirken henüz kesin bir karar verilmedi.
İLK MAÇ YÜKSEKOVA SPOR KARŞISINDA
Diyarbakır ekibi, bu sezon ligdeki ilk maçına Yüksekova Spor karşısında çıkakcak. 21 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak.
HAZIRLIKLARI YARDIMCILAR SÜRDÜRÜYOR
Yardımcı antrenörlerle çalışmalarını sürdüren Amedspor’da takımın başında hangi ismin maça çıkacağı belli değil.