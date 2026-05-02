Amedspor mu Erokspor mu? Dananın kuyruğu 17.45'te kopacak

TFF 1. Lig'de Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e direkt çıkacak 2. takım bugün belli olacak. Saat 16.00'da başlayacak maçlarla birlikte 17.45'te dananın kuyruğu kopacak. Ayrıca play off'da mücadele edecek son takım da aynı saatte belirlenecek.

EROKSPOR 2. SIRADA AMA AVANTAJ AMEDSPOR'DA

Ligde son haftaya Erokspor 73 puanla ve averajla 2. sırada girdi. Aynı puandaki Amedspor ise 3. durumda. Ancak 2'li averajda Amedspor rakibine üstün. Lig tamamlanınca 2'li averaja göre sıralama yapılıyor. Bu durumda Amedspor'u Iğdır FK deplasmanında alacağı galibiyet Süper Lig'e çıkması için yetecek. Esenler Erokspor'un ise çıkması için kendi sahasında Pendikspor'u yenmesi, Amedspor'un da puan kaybetmesi gerekiyor. Amedspor yenilirse Erokspor'a beraberlik de yetiyor. Ligde 3. olan takım play off oynayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ MÜ BANDIRMASPOR MU?

TFF 1. Lig'de play off grubunda yer alacak son takım da bugün belli olacak. Ankara Keçiörengücü şu anda 57 puanla 7. durumda. Bandırmaspor ise aynı puanla 8. sırada. 2'li averajda da Keçiörengücü önde. Keçiörengücü deplasmanda Ümraniyespor'la, Bandırmaspor da kendi sahasındaz Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

Ligde Çorum FK, Bodrum FK ve Pendikspor play off'a kalmayı garantilemişti.

TFF 1. Lig'de bugün oynanacak son hafta maçları ve hakemleri şunlar:

16.00 Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Iğdır FK-Amedsporr: Ali Yılmaz

16.00 Bandırmaspor-Sivasspor: Batuhan Kolak

16.00 Esenler Erokspor-Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Bodrum FK-Sarıyer: Turgut Doman

16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay