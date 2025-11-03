Amedspor maçı bardağı taşırdı: Taşkın yol ayrımında

Amedspor maçı bardağı taşırdı: Taşkın yol ayrımında
Yayınlanma:
Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Amedspor mağlubiyeti sonrası istifa sinyali verdi! Ege kulübü düşme hattına geriledi.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0 mağlup olarak üst üste beşinci maçında da galibiyet yüzü göremedi. Bu sonuçla 10 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, düşme hattına geriledi ve teknik direktör Taner Taşkın için yol ayrımı gündeme geldi.

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendiTFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi

TAŞIN YOL AYRIMINDA

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Taşkın, takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

Burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Başkanımızla konuşacağım, doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz”

Bu sözler, teknik adamın istifa etmeye hazır olduğu şeklinde yorumlandı. Taşkın, geçen sezonun ortasında göreve gelmişti ve takımı Süper Lig hedefiyle yeniden yapılandırmaya çalışıyordu.

AMEDSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Manisa FK, son 5 maçta galibiyet alamadı.

12 haftada sadece 10 puan toplayabildi.

Takım, gol pozisyonlarını değerlendirmekte zorlanıyor ve savunma zaafları dikkat çekiyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro istikrarı sağlanamıyor.

Son olarak 3-0'lık Amedspor mağlubiyeti bardağı taşırdı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Taşkın’ın açıklamaları sonrası gözler kulüp yönetimine çevrildi. Başkanla yapılacak görüşmenin ardından teknik direktörlük konusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kulüp kaynakları, olası bir ayrılık durumunda alternatif isimlerle temas kurulabileceğini belirtiyor.

Manisa FK’nın önündeki fikstür, düşme hattından çıkmak için kritik önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Spor
Bilal 33 yaşında anjiyo oldu
Bilal 33 yaşında anjiyo oldu
Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar
Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Sadettin Saran söz verdi
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Sadettin Saran söz verdi