Amedspor maçı bardağı taşırdı: Taşkın yol ayrımında

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0 mağlup olarak üst üste beşinci maçında da galibiyet yüzü göremedi. Bu sonuçla 10 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, düşme hattına geriledi ve teknik direktör Taner Taşkın için yol ayrımı gündeme geldi.

TAŞIN YOL AYRIMINDA

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Taşkın, takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

Burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Başkanımızla konuşacağım, doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz”

Bu sözler, teknik adamın istifa etmeye hazır olduğu şeklinde yorumlandı. Taşkın, geçen sezonun ortasında göreve gelmişti ve takımı Süper Lig hedefiyle yeniden yapılandırmaya çalışıyordu.

AMEDSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Manisa FK, son 5 maçta galibiyet alamadı.

12 haftada sadece 10 puan toplayabildi.

Takım, gol pozisyonlarını değerlendirmekte zorlanıyor ve savunma zaafları dikkat çekiyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro istikrarı sağlanamıyor.

Son olarak 3-0'lık Amedspor mağlubiyeti bardağı taşırdı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Taşkın’ın açıklamaları sonrası gözler kulüp yönetimine çevrildi. Başkanla yapılacak görüşmenin ardından teknik direktörlük konusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kulüp kaynakları, olası bir ayrılık durumunda alternatif isimlerle temas kurulabileceğini belirtiyor.

Manisa FK’nın önündeki fikstür, düşme hattından çıkmak için kritik önem taşıyor.