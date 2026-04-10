Amedspor Erokspor'dan istediğini aldı: Mesut Bakkal açıkladı

TFF 1. Lig'de haftanın en önemli maçında 2. sıradaki Amedspor, 3. sıradaki Erokspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İlk 2'nin direkt Süper Lig'e çıktığı ligde Amedspor, Erokspor'la arasındaki 4 puanlık farkı korumuş ve son 4 haftala büyük bir avantajla girmiş oldu.

MESUT BAKKAL: SEVİNÇLİYİZ

Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Erokspor deplasmanından puan aldıkları için sevinçi olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakkal, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle puan aldığımız için sevinçliyiz. Maça biraz vasat, biraz ürkek başladık. Savunmayla hücumu pek ayıramadık. Sonra golü yedikten sonra rahatladık. Daha üretken olmaya başladık. Pozisyonlar denemeye başladık. Sonra ikinci devre golü de bulduk hemen ve büyük bir bölümünde, özellikle son on dakikaya kadar iyi götürdüğümüz bir maç. Galip de gelebilirdik, son dakika bir pozisyon var o da olabilirdi.

Şimdi 4 puanlık avantajımız devam ediyor. Son 4 haftaya girdiğimiz zaman çok önemli bir avantaj. Bunu değerlendireceğiz.

Mücadelesinden dolayı her iki takımı da kutluyorum. Artık her maçı final olarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bu beraberliğimiz bir tane kaybetme hakkımızın olduğunu gösteriyor. 3 maçı aldığımız zaman inşallah hep beraber Süper Lig’e çıkacağız. İnşallah bu takım şampiyon olacak."