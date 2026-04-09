Esenler Erokspor ve Amedspor yenişemedi: Sonuç Erzurumspor'a yaradı

Yayınlanma:
1. Lig'de Esenler Erokspor ve Amedspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İstanbulspor'u 1-0 yenen Erzurumspor ise puan farkını açtı.

1. Lig’in 34. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Esenler Erokspor, sahasında Amedspor'u konuk etti.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi, 23. dakikada Jack'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 51. dakikada Mbaye Diagne, attığı golle Amedspor'a dengeyi getirdi.
Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü, 27. dakikada kırmızı kart gördü.

SKOR ERZURUMSPOR'A YARADI

Bu sonuçla Amedspor, puanını 71 yaparak 2. sırada yer aldı.
Esenler Erokspor ise 67 puanla 3. sırada bulundu.
1. Lig'in lideri Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Böylece Erzurum ekibi ile ikinci sıradaki Amedspor arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama