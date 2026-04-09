Esenler Erokspor ve Amedspor yenişemedi: Sonuç Erzurumspor'a yaradı

1. Lig’in 34. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Esenler Erokspor, sahasında Amedspor'u konuk etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi, 23. dakikada Jack'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 51. dakikada Mbaye Diagne, attığı golle Amedspor'a dengeyi getirdi.

Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü, 27. dakikada kırmızı kart gördü.

SKOR ERZURUMSPOR'A YARADI

Bu sonuçla Amedspor, puanını 71 yaparak 2. sırada yer aldı.

Esenler Erokspor ise 67 puanla 3. sırada bulundu.

1. Lig'in lideri Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Böylece Erzurum ekibi ile ikinci sıradaki Amedspor arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.