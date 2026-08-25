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Halk TV Spor Amedspor Başkanı Nahit Eren'den Kocaelispor açıklaması: Asla müsaade etmeyeceğiz

Amedspor Başkanı Nahit Eren'den Kocaelispor açıklaması: Asla müsaade etmeyeceğiz

Amedspor Başkanı Eren'den Kocaelispor maçına ilişkin açıklama geldi. Eren, "Tüm yetkililerin gözleri önünde gerçekleşen bu olayların görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den Kocaelispor açıklaması: Asla müsaade etmeyeceğiz

Amedsporer Kulübü Başkanı Nahit Eren, Süper Lig'in 2. haftasında dün deplasmanda oynanan Kocaelispor karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eren, "Tüm yetkililerin gözleri önünde gerçekleşen bu olayların görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren, karşılaşmasında özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve puan kaybı yaşadıklarını belirterek, ligin uzun bir maraton olduğunu, ilerleyen haftalarda hedefleri doğrultusunda yollarına devam edeceklerini söyledi.

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Eren, şöyle devam etti:
"Karşılaşma sırasında statta oluşturulan atmosfer, kullanılan dil ve semboller, toplumsal birliktelik ve sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici olmuştur. Tüm yetkililerin gözleri önünde gerçekleşen bu olayların görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Spor sahalarının saygının ve fair play anlayışının hakim olduğu alanlar olması gerektiğine inanıyoruz. Yaşanan bu olaylarla ilgili hem adli makamların hem de Türkiye Futbol Federasyonunun gerekli incelemeleri yaparak hukuki ve idari süreçleri başlatmasını bekliyoruz. Her koşulda sporun birleştirici gücünü, toplumsal barışı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Kocaelispor
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