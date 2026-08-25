Besnik Hasi Amedspor'un neden yenildiğini itiraf etti

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Kocaeli deplasmanında Amedspor neden yenildiğini itiraf etti. Hasi, rakiplerinin daha istekli oynadığını söyledi.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Hasi, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 25 dakika kötüydü. Kocaeli'nin daha fazla isteği vardı. İkili mücadelelerde, koşu anlamında çok daha iyilerdi. Topu istiyorlardı, daha isteklilerdi. Biz oyunun içerisinde değildik. Karşılaşmanın 25. dakikasından sonra oyunda kontrolü sağladık. ancak yeterince pozisyon üretemedik.

Ermal'ın getirdiği bir topta Gift'in geciktiği bir pozisyon vardı. Orada bir biraz aksiyon oldu. Oyunun kontrolünü aldığımızı söyleyebilirim. Açıkçası hak ettik, gittik de. Golü atmayı çok hak ettik. 65. dakikada Sor'un çok iyi getirdiği, bütün her şeyi çok iyi yaptığı ama sonunda çevirmek yerine belki şut çekse daha iyi olacağı bir pozisyonu vardı. Orada kaybetmiş olduk gol fırsatını. O da maçın kırılma anıydı diyebilirim. Geri gelme anlamında çok önemli bir andı bizim için. Kocaeli o dakikalarda geriye çekilmişti, yaslanmıştı. İkinci yarıdan çok mutluyum, bundan memnunum, bunu söyleyebilirim. Maçın ilk 25 dakikası çok kötüydü. Oyuncularıma herhangi bir şey söyleyemem. Çok istekliler, çok istediler ama yeterli değil. Bundan ders alıp Trabzon maçına hazırlanacağız."

"TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Hasi, kadronun henüz tamamlanmadığını da belirterek, "Takımın tamamlanması için bazı oyunculara ihtiyacımız var. Takımdan memnunum ancak fiziksel olarak daha iyi noktaya gelmemiz gerekiyor. Ondan sonra topla çok daha iyi olacağımız zamanlar gelecek" dedi. (AA)