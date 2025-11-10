Amedspor Başkanı Eren’den 'Atatürk pankartı' açıklaması

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, düzenlediği basın toplantısında Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaşan Amed Sportif Faaliyetler ile Atakaş Hatayspor'un oyuncularının "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz" yazılı pankartla sahaya çıkmasının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

BUNLAR RESMİ SÜREÇLER, RESMİ PROSEDÜRLER"

Nahit Eren, “Amedspor üzerinden yaratılan bu tartışmaların çok da bizlerin gündemi olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ülkede bu müsabakaların ya da bu müsabakalarda takımların sahaya pankart konusunda nasıl ve ne şekilde çıktığı, aslında sizin gibi olaya konuya hakim olanlar tarafından biliniyor” açıklamasında bulundu.