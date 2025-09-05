Altay 44 yaşındaki futbolcusuna imzayı attırdı

Altay 44 yaşındaki futbolcusuna imzayı attırdı
İzmir'in köklü kulübü Altay 44 yaşındaki futbolcusu Murat Uluç'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay'da yönetim toplam 9 futbolcu ile yeni sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılarda Ali Kızılkuyu, Onur Efe, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam'la 1'er yıllık, Ege Parmak ve 44 yaşındaki Murat Uluç'la 2 yıllık yeni kontrat yapıldı.

murat-uluc.jpg
Murat Uluç 2 yıllık sözleşmeye imza attı

Amatör lisansla forma giyen Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi de yine amatör statüde 1 yıl mukavele uzattı.

Alanyaspor'dan yuvaya dönen Yunus Efe Sarıkaya'nın yeni lisansı henüz çıkmadı. Transfer yasağı bulunan Altay'dan ayrılan futbolculardan Kuban (Balıkesirspor), Mehmet Gündüz (Yeni Mersin İdmanyurdu) ve Yusuf Tekin (Çankaya SK) kendilerine kulüp bulurken, Arda Gezer henüz bir kulüple anlaşma sağlamadı.

Deniz Kadah'ın futbolu bırakma kararı aldığı Altay'da yönetim tecrübeli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

