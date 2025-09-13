Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı, NBA'nın parlayan oyuncusu Alperen Şengün'ün Türkiye'de hangi takımı tuttuğu belli oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı farklı yenerek finale kalan A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı Alperen Şengün'ün Türkiye'de hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.

NBA'de Houston Rockest takımının formasını giyen, büyük başarı gösterirken Al Star kadrosuna seçilen 23 yaşındaki Alperen Şengün, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmasında da büyük rol oynadı.

2.11 boyundaki Alperen Şengün'ün Türkiye'deki ilk takımı Bandırma oldu.

Daha sonra Beşiktaş'a geçen Alperen Şengün, 2020-21 sezonunda siyah beyazlı formayı giydi.

Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi. 7 Ağustos 2021'de Rockets ile sözleşme imzaladı.

ALPEREN ŞENGÜN BEŞİKTAŞLI

Alperen Şengün, Türkiye'de formasını da giydiği Beşiktaş'ın taraftarı olarak da biliniyor.

ABD'den Türkiye'ye geldiğinde Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmıyor.

Şengün, Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'ın geçen sezon oynadığı Galatasaray maçını da salondan izlemişti.

