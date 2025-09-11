Alperen Şengün sürprizi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli takımın yıldızı Alperen Şengün'e memleketi Giresun’dan büyük destek geldi.

Giresun'da çocuk yaşlarda başladığı basketbolda başarı basamaklarını tek tek tırmanıp, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'e memleketinden destek geldi.
Giresun Belediyesi, kent merkezinde billboardlara Alperen Şengün’ün fotoğraflarını koyarak, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile oynanacak yarı final karşılaşmasında başarılar diledi.

Ergin Ataman istedi: THY uçuracakErgin Ataman istedi: THY uçuracak

Giresun Belediyesi, 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilip, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na kent merkezinde yer alan billboardlardan destek verdi.

alperen.jpg
Giresun Belediyesi'nden büyük destek

Kent meydanındaki billboardlara Alperen Şengün ve millilerin fotoğraflarını koyan belediye, millilere 12 Eylül Cuma günü yarı finalde ile karşı karşıya geleceği Yunanistan karşılaşması öncesi başarı dileklerinde bulundu.

"GURUR DUYDULAR"

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de Türkiye A Milli Basketbol Takımı ve Alperen Şengün’e oynanacak olan yarı finalde başarılar diledi. Başkan Köse, milliler ve Alperen Şengün’e bu tarihi maç öncesinde destek mesajı yayınlarken, özellikle milli formayla büyük bir performans sergileyen ve Giresun’un gururu Alperen Şengün’e ayrı bir parantez açtı.

kose.jpg
Fuat Köse: Başarılar diliyorum

Köse, yaptığı açıklamada “Şehrimizin yetiştirdiği çok değerli bir sporcu olan Alperen Şengün’ün performansını büyük bir gururla takip ediyoruz. Parkede yüreğini ortaya koyan Giresun’umuzun gururu Alperen Şengün’e ve Milli Takımımıza yarı finalde üstün başarılar diliyorum.
İnşallah Yunanistan’ı da devirerek turnuvada finale yükseleceğiz ve bu maçı da kazanarak dünya şampiyonluğu kupasını ülkemize getireceğiz. Tek yürek, tek hedef şampiyonluk” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

