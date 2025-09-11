Ergin Ataman istedi: THY uçuracak

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü Arena Riga'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.

ERGİN ATAMAN'DAN ÇAĞRI

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, taraftar desteğinin önemini vurguladı ve hava yolu şirketlerine ek sefer düzenlemesi çağrısında bulundu.

Ataman konuyla ilgili, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarih bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli." dedi.

EK SEFER YAPILACAK

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Ergin Ataman'ın çağrısına kulak verdi ve yarı final maçı için ek sefer düzenleneceğini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Üstün, "EuroBasket 2025’te yoluna tarih yazarak devam eden 12 Dev Adam'a desteğimiz sürüyor. Yunanistan'la oynanacak yarı final coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlarımız için Riga’ya ek sefer planladık. Uçuş detayları TK6887, 12 Eylül, 08.00. Başarılar Türkiye." ifadelerini kullandı.