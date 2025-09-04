Alperen Şengün: Beni boş bıraktılar cezalandırmamız gerekiyordu

Alperen Şengün: Beni boş bıraktılar cezalandırmamız gerekiyordu
Yayınlanma:
EuroBasket 2025'te Türkiye-Sırbistan maçının ardından Milli oyuncu Alperen Şengün, "Beni boş bıraktılar, ben de öz güvenli şekilde attım" dedi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan ve grubu lider tamamlayan A Milli Takım oyuncusu Alperen Şengün, Nikola Jokic'e karşı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sırp basketbolcu Nikola Jokic ile karşılaştırılmaları hakkında konuşan Alperen, "Jokic, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ona karşı güzel bir performans sergilediğim ve maçı kazandığımız için mutluyum." dedi.

Karşılaşmada 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans gösteren 23 yaşındaki pivot, "Beni boş bıraktılar. Yani boş bırakınca öz güvenli attım. Bugün cezalandırma şutlarını atmamız gerekiyordu. Bu tip şutları, bu takıma karşı atamasaydık şansımız olmazdı. O yüzden beni boş bırakınca ben de öz güvenli şekilde attım." diye konuştu.

CEDİ OSMAN: HERKESİN ELİNE SAĞLIK

Milli basketbolcu Cedi Osman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Sırbistan galibiyeti dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, şöyle devam etti:

"Mükemmel bir maç oldu. Herkesin eline sağlık. Herkesle gurur duyuyorum. Başta oyuncular sonra da antrenörlerimizin eline sağlık. Çok çalıştık. Bunun için çok güzel bir maç oldu. Önemli olan galip gelmekti. Belki savunmada istediğimizi yapamadık ama hücumda gerçekten çok iyi oynadık. Topu çok iyi paylaştık. Shane Larkin, Alperen... Herkes çok iyi oynadı. O yüzden çok önemli bir galibiyet aldık. Uzun zamandır da Sırbistan'ı yenemedik. O yüzden maçtan önce de 'Bugünden itibaren artık kaybetmek yok' diye konuştuk. O sözü de tuttuğumuz için tabii ki de mutluyuz."

Maçın oyuncusu seçilen Alperen'in performansı hakkında da konuşan Cedi Osman, "Alperen bu akşam gerçekten inanılmaz oynadı. Turnuvanın başından beri hep böyle oynuyor. İnşallah sonu şampiyonluk olsun, Alperen de MVP olsun. Ama tabii ki de gerçekten daha çok erken." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Spor
"Galatasaray çuvalladı" dedi çıldırtacak futbolcuyu açıkladı
"Galatasaray çuvalladı" dedi çıldırtacak futbolcuyu açıkladı
Kalbimiz Tayland'ta rakip Amerika: Haydi Filenin Sultanları yenin tarihe geçin
Kalbimiz Tayland'ta rakip Amerika: Haydi Filenin Sultanları yenin tarihe geçin
Gürcistan Türkiye ilk 11'ler belli oldu: Maç şifresiz kanalda
Gürcistan Türkiye ilk 11'ler belli oldu: Maç şifresiz kanalda