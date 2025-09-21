Alperen Şengün sözünü tuttu: 700 bin lira saydı

NBA'de oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, verdiği sözü tuttu.

Alperen Şengün, ABD'li sevgilisi Hannah Cherry ile İstanbul'da tatil yaparken, takım arkadaşı Ercan Osmani'yi unutmadı.

Alperen, milli takımın Dünya Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yendiği maçta çok iyi oynayan Ercan Osmani'ye Rolex marka saat hediye etme sözü vermişti.

"ERCAN'A SÖZ VERDİM ROLEX ALACAĞIM" DEMİŞTİ VE ALDI

Yıldız oyuncu, "Ercan'a söz verdim, ona Rolex alacağım dedim. Sözümü tutacağım, en iyi Rolex'i alacağım" demişti.

Alperen Şengün sözünü tuttu ve saati Ercan Osmani'ye hediye ettiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Saatin fiyatının 17 bin dolar (yaklaşık 700 bin lira) olduğu belirtildi.

