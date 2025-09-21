Alperen Şengün sözünü tuttu: 700 bin lira saydı

Alperen Şengün sözünü tuttu: 700 bin lira saydı
Yayınlanma:
Milli basketbolcu Alperen Şengün, takım arkadaşı Ercan Osmani'ye 700 bin liralık saat hediye etti.

NBA'de oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, verdiği sözü tuttu.

Alperen Şengün, ABD'li sevgilisi Hannah Cherry ile İstanbul'da tatil yaparken, takım arkadaşı Ercan Osmani'yi unutmadı.

Alperen, milli takımın Dünya Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yendiği maçta çok iyi oynayan Ercan Osmani'ye Rolex marka saat hediye etme sözü vermişti.

"ERCAN'A SÖZ VERDİM ROLEX ALACAĞIM" DEMİŞTİ VE ALDI

Yıldız oyuncu, "Ercan'a söz verdim, ona Rolex alacağım dedim. Sözümü tutacağım, en iyi Rolex'i alacağım" demişti.

Alperen Şengün sözünü tuttu ve saati Ercan Osmani'ye hediye ettiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Saatin fiyatının 17 bin dolar (yaklaşık 700 bin lira) olduğu belirtildi.

whatsapp-image-2025-09-21-at-16-04-16.jpeg

Alperen Şengün turnuvanın takımına girdiAlperen Şengün turnuvanın takımına girdi

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktıAlperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Spor
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile
Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile