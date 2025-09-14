Alperen Şengün turnuvanın takımına girdi
EuroBasket 2025 finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya geldi.
Almanya'ya mağlup olan Ay yıldızlılar, turnuvayı ikinci olarak bitirdi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
12 Dev Adam Avrupa ikincisi: Finalde Almanya'ya kaybettik
ALPEREN ŞENGÜN TURNUVANIN TAKIMINDA
Turnuvada gösterdiği performansla adından sık sık söz ettiren Alperen Şengün, EuroBasket'te turnuvanın takımına seçildi.
EuroBasket'in en iyi takımı şu şekilde:
Alperen Şengün: Türkiye
Franz Wagner: Almanya
Dennis Schröder: Almanya
Giannis Antetokounmpo: Yunanistan
Luka Doncic: Slovenya
İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA ALDIK
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.
Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.
