Alperen Şengün turnuvanın takımına girdi

Yayınlanma:
A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızlarından Alperen Şengün, EuroBasket'te turnuvanın en iyi takımına seçildi.

EuroBasket 2025 finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya geldi.

Almanya'ya mağlup olan Ay yıldızlılar, turnuvayı ikinci olarak bitirdi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

ALPEREN ŞENGÜN TURNUVANIN TAKIMINDA

Turnuvada gösterdiği performansla adından sık sık söz ettiren Alperen Şengün, EuroBasket'te turnuvanın takımına seçildi.

EuroBasket'in en iyi takımı şu şekilde:

Alperen Şengün: Türkiye

Franz Wagner: Almanya

Dennis Schröder: Almanya

Giannis Antetokounmpo: Yunanistan

Luka Doncic: Slovenya

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA ALDIK

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

