Alisha Lehmann'ı soydular: Fotoğrafını paylaştı

Kadın futbolunun en önemli ve güzel yıldızlarından Alisha Lehmann'ın evine hırsız girdi.

Evin altını üstüne getiren hırsız veya hırsızların neleri çaldığı açıklanmadı.

26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun evine geçen yıl da hırsızlar girmişti. O zaman Lehmann'ın çalınan eşyalarının değerinin 500 bin euro olduğu belirtilmişti.

"BİR DAHAKİ SEFERE TEMİZLEYİN"

Lehmann, evine girdiğinde gördüğü manzarayı takipçileriyle paylaştı ve şunu yazdı:

"Bir dahaki sefere evimi soyduğunuzda lütfen temizleyin çünkü obsesif kompulsif bozukluğum var."

Forvet olarak görev yapan Alisha Lehmann, İngiltere'de West Ham, Everton ve Aston Villa'da forma giydi.

Lehmann idmanda Douglas Luiz maçtayken fena soyuldu

Daha sonra İtalya'da Juventus'ta oynayan İsviçreli yıldız, sezon başında da yine İtalya'nın Como takımına transfer olmuştu.