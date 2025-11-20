Alisha Lehmann'ı soydular: Fotoğrafını paylaştı

Alisha Lehmann'ı soydular: Fotoğrafını paylaştı
Yayınlanma:
Kadın futbolunun en güzel yıldızlarından Alisha Lehmann'ın evine hırsız girdi. Lehmann, evine girdiğinde gördüğü manzarayı takipçileriyle paylaştı.

Kadın futbolunun en önemli ve güzel yıldızlarından Alisha Lehmann'ın evine hırsız girdi.

Evin altını üstüne getiren hırsız veya hırsızların neleri çaldığı açıklanmadı.

26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun evine geçen yıl da hırsızlar girmişti. O zaman Lehmann'ın çalınan eşyalarının değerinin 500 bin euro olduğu belirtilmişti.

"BİR DAHAKİ SEFERE TEMİZLEYİN"

Lehmann, evine girdiğinde gördüğü manzarayı takipçileriyle paylaştı ve şunu yazdı:

whatsapp-image-2025-11-20-at-13-59-53.jpeg

"Bir dahaki sefere evimi soyduğunuzda lütfen temizleyin çünkü obsesif kompulsif bozukluğum var."

whatsapp-image-2025-11-20-at-14-04-13.jpeg

Forvet olarak görev yapan Alisha Lehmann, İngiltere'de West Ham, Everton ve Aston Villa'da forma giydi.

Lehmann idmanda Douglas Luiz maçtayken fena soyulduLehmann idmanda Douglas Luiz maçtayken fena soyuldu

Daha sonra İtalya'da Juventus'ta oynayan İsviçreli yıldız, sezon başında da yine İtalya'nın Como takımına transfer olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler