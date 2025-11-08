Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in başına Miami'deki hastanede bakın ne geldi? Üzücü haber

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, ABD'de beyin kanaması geçirmiş, Miami'deki hastanede ameliyat edilmişti. Adnan Şen'den üzücü bir haber daha geldi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, ABD'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Miami'deki hastanede ameliyat oldu. Ancak Adnan Şen'in yeni bir operasyon daha geçireceği belirtildi.

Haberi Sabah'tan Bülent Cankurt verdi. Cankurt yazısında şu ifadeleri kullandı:

Karayipler'in popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde beyin kanaması geçiren ve ambulans uçakla götürüldüğü Miami'nin en ünlü hastanesinde ameliyata alınan Adnan Şen'in şimdi de o ameliyatta enfeksiyon kaptığını öğrendim.

MIAMI'DEKİ HASTANEDE BİLE İNSANIN BAŞINA NELER GELİYOR

İki hafta hastanede kalan ve taburcu olup eşi Begüm Hanım ve oğulları Can ile yaşadığı Los Angeles'taki evine geçen Adnan Bey, şimdi tekrar ameliyat olmayı bekliyormuş. Birkaç hafta sonra ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey'in kafatası açılıp kemikteki enfeksiyon temizlenecekmiş. Şimdiden acil şifalar diliyorum. Bu arada Allah insanı, pandemide de sınıfta kalan, sağlık sistemi hep çok tartışılan Amerika'da hastaneye düşürmesin. Baksanıza Miami'nin en ünlü hastanesinde bile insanın başına neler geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

