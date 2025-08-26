Ali Koç'tan havalara uçuran Şampiyonlar Ligi kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio De Luz’da oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

SLAVKO VINCIC DÜDÜK ÇALACAK

UEFA, karşılaşmayı yönetmesi için Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic’i görevlendirdi. Vincic daha önce de Galatasaray – Fenerbahçe derbisini yönetmişti.

ALİ KOÇ PRİM KARARINI VERDİ

Kritik maça artık saatler kalırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi kararını verdi. Alınan karara göre yönetim, galip gelinmesi halinde takıma 3 milyon euro prim dağıtacak.

RAKAM DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Fenerbahçeli iş adamları ve sponsorların desteğiyle bu rakamın daha da yükseğe çıkabileceği kaydedildi.

MORALLER YÜKSELDİ

Ali Koç’un prim sözü takımda moralleri yükseltirken oyuncular, Benfica’yı mağlup edeceklerine söz verdi.