Ali Koç son kez gitti: İstekleri kırmadı

Fenerbahçe'de seçimi kaybeden Ali Koç, kulübe ve tesislere giderek personelle vedalaştı.

Fenerbahçe’de düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkan Ali Koç, rakibi Sadettin Saran’a 257 oy farkla kaybetti.

7 YILLIK BAŞKANLIK SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı sona erdi. Sadettin Saran ise Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

VEDALAŞMAK İÇİN STADA GİTTİ

Seçim sonuçlarının ardından başkanlığı resmen devretmeye hazırlanan Ali Koç, Chobani Stadyumu’na gitti.

FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ KIRMADI

Ali Koç burada kulüp personelleriyle vedalaştı. Ali Koç, çalışanlardan gelen fotoğraf isteklerini kırmadı.

SADETTİN SARAN SAMANDIRA’YA GİTTİ

Öte yandan aynı saatlerde ise Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gitti. Burada takımla tanışan Sadettin Saran, arkalarında olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

