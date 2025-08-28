Ali Koç maçtan önce telefon açmış: Bakın kimi aramış?

Fenerbahçe'nin Benfica'ya yenilip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönmesi büyük üzüntü yarattı.

Sarı lacivertli takım İstanbul'da golsüz berabere kaldığı rakibine Portekiz'deki rövanş maçında ise tek golle mağlup oldu. Maçın golünü de Fenerbahçe'ye transferi uzun süre gündem olan Kerem Aktürkoğlu attı.

Fenerbahçe'nin elenmesine en çok üzülenlerden biri de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu oldu.

Gazeteci Toygun Atilla'nın Patronlar Dünyası'ndaki yazısına göre; Basketbol Milli Takımı'nın Letonya'da mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'ndaki maçı öncesi Türkoğlu'nu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da aramış.

Toygun Atilla'nın yazısının bir bölümü şöyle:

"A Milli Basketbol takımının Letonya’ya girişi sıkıntılı olsa da 20 sayılık fark ile biten maç tüm yüzleri güldürdü.

Ancak sıkı bir Fenerbahçeli olan Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe’nin Benfica karşısında aldığı mağlubiyetin üzüntüsü en çok yaşayan isimdi.

Maç sonrası arkadaşları ile birlikte kendi aralarında yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Letonya maçından önce kendisini telefonla arayarak başarılar dilediğini belirten Hidayet Türkoğlu, Fenerin Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından duyduğu üzüntüyü yaşıyordu."