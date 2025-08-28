Ali Koç maçtan önce telefon açmış: Bakın kimi aramış?

Ali Koç maçtan önce telefon açmış: Bakın kimi aramış?
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Benfica'ya yenilip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönmesi büyük üzüntü yarattı.

Sarı lacivertli takım İstanbul'da golsüz berabere kaldığı rakibine Portekiz'deki rövanş maçında ise tek golle mağlup oldu. Maçın golünü de Fenerbahçe'ye transferi uzun süre gündem olan Kerem Aktürkoğlu attı.

Fenerbahçe'nin elenmesine en çok üzülenlerden biri de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu oldu.

Gazeteci Toygun Atilla'nın Patronlar Dünyası'ndaki yazısına göre; Basketbol Milli Takımı'nın Letonya'da mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'ndaki maçı öncesi Türkoğlu'nu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da aramış.

Toygun Atilla'nın yazısının bir bölümü şöyle:

"A Milli Basketbol takımının Letonya’ya girişi sıkıntılı olsa da 20 sayılık fark ile biten maç tüm yüzleri güldürdü.

Ancak sıkı bir Fenerbahçeli olan Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe’nin Benfica karşısında aldığı mağlubiyetin üzüntüsü en çok yaşayan isimdi.

Maç sonrası arkadaşları ile birlikte kendi aralarında yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Letonya maçından önce kendisini telefonla arayarak başarılar dilediğini belirten Hidayet Türkoğlu, Fenerin Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından duyduğu üzüntüyü yaşıyordu."

Kaynak:Patronlar Dünyası

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Spor
Galatasaray'ın transferi iptal mi olacak? Yönetim şüphelendi
Galatasaray'ın transferi iptal mi olacak? Yönetim şüphelendi
"Topçu" böyle olur: Galatasaraylı oyuncu yılın futbolcusu seçildi
"Topçu" böyle olur: Galatasaraylı oyuncu yılın futbolcusu seçildi