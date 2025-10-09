Ali Koç duramadı: Hemen harekete geçti

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, voleyboldaki başarı sonrası ortaya çıktı.

Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazandı.

Sarı lacivertli takım setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-2'ye getirdi. Final setini ise 18-16 kazanarak kupayı kazandı.

ALİ KOÇ KUTLADI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, şampiyonluk maçının hemen ardından hemen harekete geçerek sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Fenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüş

Ali Koç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak bizleri gururlandıran Fenerbahçe Medicana Kadın voleybol takımımızı, teknik heyetimizi ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun. Desteğini her daim hissettiren Büyük Fenerbahçe Taraftarı'na sonsuz teşekkürler."