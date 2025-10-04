Ali Gültiken Beşiktaş'ın lige dengeyi nasıl getireceğini açıkladı

Ali Gültiken Beşiktaş'ın lige dengeyi nasıl getireceğini açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Ali Gültiken, siyah beyazlı takımın Galatasaray'la oynayacağı derbi öncesi çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Ali Gültiken, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gültiken, "Klasik bir cümle ile başlayalım. Derbilerin favorisi olmaz. Ama derbiye daha avantajlı geliyormuş gibi algılar olabilir. Bu her derbi öncesi kaçınılmaz bir durum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Liverpool'a karşı çok etkileyici bir galibiyet aldığını vurgulayan Gültiken, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:

"G.Saray, bu azminin karşılığını çok etkileyici 3 puan ile aldı. Arkasından oynanacak bir derbi, lig açısından önemli, özellikle üst üste bu kadar kazanan ligin lideri açısından bunu devam ettirmek için farklı bir konumda.

Buradaki etkileyici nokta G.Saray, Beşiktaş maçında da, Liverpool karşısında sergilediği yüksek motivasyonu yansıtabilecek mi? G.Saray açısından işin temel noktası burası görülüyor. Kadro olarak yıllardır devam eden istikrarının yanında önemli bir oyun kurgusu da var. Bunları hangi ölçüde yansıtabilecek onu derbide izleyeceğiz.

"BEŞİKTAŞ AÇISINDAN BAMBAŞKA GÖRÜNTÜ"

Beşiktaş açısından bambaşka bir görüntü var. Hâlâ bir kadro inşası içerisinde. Sergen hoca ile birlikte görülen değişim kıpırtıları sağlıklı bir oyun uygulamasına doğru gidiyor. Özellikle orta alan ve hücumda Beşiktaş'ın her takımı içeride dışarıda zora sokacak, gol bulacak oyuncuları var. Bir de derbi motivasyonu eklediğinizde Beşiktaş'ın da G.Saray kadar bu maçın ortağı olduğunu görebiliyoruz.

Abdülkerim Durmaz Beşiktaş'ın Galatasaray'ı nasıl yeneceğini anlattıAbdülkerim Durmaz Beşiktaş'ın Galatasaray'ı nasıl yeneceğini anlattı

Bu maçın lig dengesi için çok önemi var. Kazanarak bitirecek Beşiktaş, hem kendisi hem de diğer şampiyonluk rakipleri açısından lige yeni denge getirir."

Kaynak:Sabah

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!