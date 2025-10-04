Ali Gültiken Beşiktaş'ın lige dengeyi nasıl getireceğini açıkladı

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Ali Gültiken, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gültiken, "Klasik bir cümle ile başlayalım. Derbilerin favorisi olmaz. Ama derbiye daha avantajlı geliyormuş gibi algılar olabilir. Bu her derbi öncesi kaçınılmaz bir durum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Liverpool'a karşı çok etkileyici bir galibiyet aldığını vurgulayan Gültiken, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:

"G.Saray, bu azminin karşılığını çok etkileyici 3 puan ile aldı. Arkasından oynanacak bir derbi, lig açısından önemli, özellikle üst üste bu kadar kazanan ligin lideri açısından bunu devam ettirmek için farklı bir konumda.

Buradaki etkileyici nokta G.Saray, Beşiktaş maçında da, Liverpool karşısında sergilediği yüksek motivasyonu yansıtabilecek mi? G.Saray açısından işin temel noktası burası görülüyor. Kadro olarak yıllardır devam eden istikrarının yanında önemli bir oyun kurgusu da var. Bunları hangi ölçüde yansıtabilecek onu derbide izleyeceğiz.

"BEŞİKTAŞ AÇISINDAN BAMBAŞKA GÖRÜNTÜ"

Beşiktaş açısından bambaşka bir görüntü var. Hâlâ bir kadro inşası içerisinde. Sergen hoca ile birlikte görülen değişim kıpırtıları sağlıklı bir oyun uygulamasına doğru gidiyor. Özellikle orta alan ve hücumda Beşiktaş'ın her takımı içeride dışarıda zora sokacak, gol bulacak oyuncuları var. Bir de derbi motivasyonu eklediğinizde Beşiktaş'ın da G.Saray kadar bu maçın ortağı olduğunu görebiliyoruz.

Bu maçın lig dengesi için çok önemi var. Kazanarak bitirecek Beşiktaş, hem kendisi hem de diğer şampiyonluk rakipleri açısından lige yeni denge getirir."