Abdülkerim Durmaz Beşiktaş'ın Galatasaray'ı nasıl yeneceğini anlattı

Abdülkerim Durmaz Beşiktaş'ın Galatasaray'ı nasıl yeneceğini anlattı
Yayınlanma:
Abdülkerim Durmaz, oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yorumcu Abdülkerim Durmaz, bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz TV yorumcusu Durmaz, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında en büyük avantajının geniş kadrosu olduğunu belirterek, "Liverpool maçında oynatmadıkları Eren, Sane, Sallai, Sara ve Icardi gibi isimler ilk 11'de oynar. Eğer Galatasaray'ın kısıtlı kadrosu olsaydı o zaman sıkıntı diyebilirdim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HAVLU ATAR

Beşiktaş'ın ise Galatasaray gibi geniş bir kadrosu olmadığını "Böyle bir lüksü yok" diyerek anlatan Abdülkerim Durmaz, "Yenildiği anda daha ekim ayından ligdeki şampiyonluk yarışına havlu atar" yorumunu yaptı.

Durmaz, "Beşiktaş kaybederse erteleme maçında Konyaspor'u yenseler de 9 puanlık fark kapanmaz" dedi.

BEŞİKTAŞ NASIL KAZANIR?

Abdülkerim Durmaz, Beşiktaş'ın nasıl kazanabileceğini de şu sözlerle anlattı:

Ahmet Çakar'dan şaşırtan Galatasaray Beşiktaş derbisi tahminiAhmet Çakar'dan şaşırtan Galatasaray Beşiktaş derbisi tahmini

"Beşiktaş kazanmak için olağanüstü baskı yapmalı. Mesela Sergen hoca Antalyaspor'un başındaysen Rams Park'da Galatasaray'ı çıkartmamıştı oyunun bazı bölümlerinde. Bence 3 ihtimalli bir derbi bizi bekliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!