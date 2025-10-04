Abdülkerim Durmaz Beşiktaş'ın Galatasaray'ı nasıl yeneceğini anlattı

Yorumcu Abdülkerim Durmaz, bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz TV yorumcusu Durmaz, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında en büyük avantajının geniş kadrosu olduğunu belirterek, "Liverpool maçında oynatmadıkları Eren, Sane, Sallai, Sara ve Icardi gibi isimler ilk 11'de oynar. Eğer Galatasaray'ın kısıtlı kadrosu olsaydı o zaman sıkıntı diyebilirdim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HAVLU ATAR

Beşiktaş'ın ise Galatasaray gibi geniş bir kadrosu olmadığını "Böyle bir lüksü yok" diyerek anlatan Abdülkerim Durmaz, "Yenildiği anda daha ekim ayından ligdeki şampiyonluk yarışına havlu atar" yorumunu yaptı.

Durmaz, "Beşiktaş kaybederse erteleme maçında Konyaspor'u yenseler de 9 puanlık fark kapanmaz" dedi.

BEŞİKTAŞ NASIL KAZANIR?

Abdülkerim Durmaz, Beşiktaş'ın nasıl kazanabileceğini de şu sözlerle anlattı:

"Beşiktaş kazanmak için olağanüstü baskı yapmalı. Mesela Sergen hoca Antalyaspor'un başındaysen Rams Park'da Galatasaray'ı çıkartmamıştı oyunun bazı bölümlerinde. Bence 3 ihtimalli bir derbi bizi bekliyor."