Alanya'da koşan koşana

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası ve Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun iş birliğinde Yat Limanı'nda bulunan halk plajında gerçekleşen organizasyonda, 20 ülkeden 650 sporcu mücadele ediyor.

TÜRKİYE'DEN 27 SPORCU KATILIYOR

Alanya 2029'a kadar dev turnuvanın ev sahibi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, 9 Kasım'a kadar sürecek yarışlara TÜrkiye'den 27 sporcunun katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu organizasyonları ülkemizde yaparak altyapımızı geliştirmek istiyoruz. Şu anda altyapıda çok başarılı sporcularımız yetişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da bu konuda çok büyük yardımları var. Altyapıyı güçlendirip 2028, 2032, 2036 Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."