Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
CHP'li belediyelerde yaptırdığı operasyonlarla ve tutuklamalarla dikkat çeken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, beklenmedik bir yerde ortaya çıktı.
Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
TFF'nin internet sitesinde ziyaretle ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Akın Gürlek'e üzerinde isminin yazılı olduğu ve imzalı birer A Millî Takım forması takdim etti."
