Erman Toroğlu Hacıosmanoğlu ve Kerem'e teşekkür etti!

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ın İspanya'ya 6-0 yenildiği maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, Sözcü'deki yazısında Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ilgili "Türkiye'nin en şerefli takımına geldim" ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanğlu'nun "Tarihin en karakterli milli takımı" sözlerini hatırlattı. Toroğlu, şöyle devam etti:

"Al birini vur diğerine. Ben yıllarca Ankaragücü’nde oynadım, kaptanlık yaptım. Kerem’e göre şerefsizim. Milli Takım forması giydim, yıllarca profesyonel top oynadım, TFF Başkanı’na göre de karaktersizim. Arkadaşlar Türkiye’de futbol niye böyle gidiyor, daha başka cümleler yazmaya değer mi? İnanamıyorum ve hayretler içerisinde izliyorum. Verilen bu beyanatlar, ileri gitmiş Avrupa ülkelerinin hiçbirinde verilmez. Neden? Çünkü orada bir spor kültürü vardır. Bakınız ‘futbol kültürü’ demiyorum, ‘spor kültürü’ diyorum. Önce o olacak, yani spor kültürü, sonra voleybol mu basketbol mu, olursun."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya ikincisi olduğu İtalya maçını da izlediğini belirten Toroğlu, "5 saat sonra İspanya maçındaki erkeklerimizden daha erkekçe mücadele ettiler. Arkadaşlar düşünün yahu, 90 dakika 6 gol yiyorsun, ulan biraz hırslanıp bir sarı kart bile görmüyorsun. Kırmızıyı zaten göremezsin! Adamlar senle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Senden daha teknik ve bilgililer, hepsine tamam ama ‘Ben de futbolcuyum, ben seni oynatmam’ deyip şöyle bir rakibe fizik olarak hissettirebilecek bir futbolcu görmedim. Hepsi psikolojik olarak da fizik olarak da eziktiler. Çünkü maça hazır değildiler. Çünkü futbolcu arkadaşları bir şey söylemişti, sahip çıkanlar oldu. TFF Başkanı bir şey söylemişti, kamuoyundan sahip çıkanlar oldu. Sonu da böyle olur. Adamlara 12 gol lazım olsa atacaklardı. Bir şey daha söyleyeyim, İngiliz hakem hayatının en kolay maçını idare etti. Bize acıdı, iki tane sarı kart gösterecek pozisyon vardı vermedi. Daha da acıdı, ‘zavallıları daha fazla üzmeyeyim’ dedi, oynanmayan süreleri net oynatmadı. Kâbusu bize yaşatan başta TFF Başkanı ve sonra Kerem’e binlerce teşekkürler!" ifadelerini kullandı.