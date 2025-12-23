Hagi ve Alex'i gölgede bırakabilecek futbolcuyu açıkladı

Yayınlanma:
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi iki yabancı futbolcusu olarak gösterilen Hagi ve Alex'i gölgede bırakabilecek futbolcuyu açıkladı.

Galatasaray'ın tarihindeki en iyi yabancı futbolcusu olarak Hagi gösteriliyor. Fenerbahçe'de ise bu isim Alex.
İki futbolcu Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi iki yabancı futbolcu olarak gösteriliyor.
Şimdi bu iki futbolcula rakip bir oyuncu geldiği iddia edildi.

BAŞARILARI HAGİ VE ALEX'TEN FAZLA

Bu futbolcu Fenerbahçeli Asensio. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında "Fenerbahçeli Marco Asensio'ya İspanyol devi Atletico Madrid'in talip olduğu haberi çıktı. Ali Koç'un uzun bir bekleyiş ve büyük uğraşlar sonucu kadroya kattığı İspanyol yıldız, Fenerbahçe'de sadece 16 resmi maçta sekiz gol ve beş asist kaydetti" hatırlatmasını yaptıktan sonra şöyle devam etti:

Fenerbahçeli Asensio'dan Galatasaray açıklaması: Gelenek güzelmişFenerbahçeli Asensio'dan Galatasaray açıklaması: Gelenek güzelmiş

"Böyle oynamaya devam ederse hem sarı lacivertli kulübün şampiyonluk şansını artırır hem de İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınır. Atletico Madrid, Dünya Kupası'nda fiyatı yükselmeden Asensio'yu almak istiyor olabilir ama Fenerbahçe kolay kolay yıldız futbolcuyu bırakmaz. Teklif edilen para ne kadar yüksek olsa da şampiyonluk mücadelesinde belirleyici bir unsur olacak böylesine önemli bir futbolcunun satılmasına taraftar büyük tepki gösterir.

whatsapp-image-2025-12-23-at-08-48-55.jpeg

Asensio'nun kariyerindeki başarılar ve kazandığı kupalar Hagi ve Alex'ten bile fazla! Eğer önümüzdeki üç yıl ya da böyle harika oynamaya devam ederse Hagi ve Alex'i bile gölgede bırakabilir!
Fenerbahçe, Avrupa'da kupa kazanmaya Türkiye'deki şampiyonluktan daha yakın aslında!
Süper Lig'nin sportif gerçekliği son birkaç sezondur büyük yara almıştı.
Bakalım bu sezon o gerçeklik ortaya çıkacak mı?
Umarım adil bir mücadele olur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

