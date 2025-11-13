Ahmet Mete Boylu fırtınası: Rekor kırdı

İslami Dayanışma Oyunları 8-12 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti. Yüzme branşında 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde eden Denizlili Milli yüzücü Ahmet Mete Boylu kazandığı başarılarla şampiyonaya damga vurdu.

AHMET METE'DEN MADALYA YAĞMURU

Ahmet Mete Boylu, 200 metre serbest yarışında sergilediği performansla altın madalya kazanırken, 1.48,65'lik derecesiyle de İslam Oyunları Rekoruna imza attı. Başarılı sporcu, takım arkadaşlarıyla birlikte 4x100 metre serbest bayrak, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest mix bayrak yarışlarında da altın madalya elde ederek toplam dört kez zirveye çıktı. Ayrıca 400 metre serbestte bronz madalya, 100 metre serbestte ise dördüncülükle yarışları tamamladı.

2025'E DAMGA VURDU

Son dönemin yıldız sporcuları arasında yer alan genç sporcu Ahmet Mete Boylu, 2025 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda kürsüde yer almayı başardı. 2025 yılında Güney Kıbrıs'ta Multi Nations Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç yüzücü, Slovakya'da yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazandı. İstanbul'da yapılan Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan başarılı sporcu son olarak Riyad'ta yapılan İslami Oyunlar Şampiyonasında formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.

MİLLİ YÜZÜCÜYE TEBRİK

İslami Dayanışma Oyunları'nda gösterdiği başarılı performans sonrası Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan genç sporcuyu ve Antrenörü Musa Özcan'ı kutladı. Hem Türkiye hem de Denizli adına elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Erdoğan, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.