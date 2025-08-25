Ahmet Çakar'ın kovulmadığı ortaya çıktı: Kanal sahibi yaşananları açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile BTV Youtube kanalından ayrıldığını duyurdu.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Kanal sahibi Bışar Özbey’i sert sözlerle eleştiren Ahmet Çakar paylaşımında "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. sadece Allah’a havale ediyorum” dedi.

Bışar Özbey

“AHMET HOCAM BU KANALIN SAHİBİ SİZSİNİZ”

Ahmet Çakar ile yaşananlara dair konuşan Bışar Özbey ise "İkimizin de ortak bir arkadaşı var, o arkadaşımız bana yanlış yaptı. Biraz onun nifak tohumları ektiğini düşünmekle beraber elimde somut bir şey yok. Ama Ahmet hocada bir gerginlik görüyordum son zamanlarda. Ahmet hocayla gündüz saat 16.00’dan gece saat 00.00’a kadar yazıştık. Biraz Ahmet Çakar’ın kalbini kırdım. Hocadan da bu anlamda özür diliyorum. Ahmet hocam bu kanalın sahibi sizsiniz. Gelin kanala sahip çıkın. Ortada bir kusur varsa benden dolayıdır" ifadelerini kullandı.