Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama

Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Yayınlanma:
Ahmet Çakar'ın görevine son vermesiyle gündem olan BTV Youtube kanalının sahibi Bışar Özbey, Bulgar merkezli BTV ile bağlantılı olduklarına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar yıllardır çalıştığı BTV Youtube kanalından ayrıldı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kanalın sahibi Bışar Özbey’in isteğiyle bu kararın ayrıldığını dile getiren Ahmet Çakar açıklamasında "Sevgili arkadaşlar an itibari ile BTV YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum” dedi.

bisar-ozbey.webp
Bışar Özbey

"İLGİMİZ ALAKAMIZ YOKTUR"

Ayrılık kararı izleyicileri şaşkına çevirirken Bışar Özbey, Murat Yetkin’e açıklamalarda bulundu. Ahmet Çakar ile ayrılığının ardından kanalının Bulgar televizyonu BTV ile bağlantılı olduğu iddiaları üzerine konuşan Bışar Özbey, “Kanalımız benim tarafımdan 2022 Ağustos ayından beri YouTube da canlı yayın ve bant içerikleri çeken, ağırlıklı olarak spor yayıncılığı üzerine yayınlar yapan bir kanaldır. Kanal adı ilk olarak Bışar Özbey TV iken daha sonra kurumsal bir yapıya büründükçe BTV ismiyle yayınlara devam etmiştir. BTV isim hakkı da tarafımca yine alınmıştır. Bahsettiğiniz gibi yurt dışında var olan başka bir BTV kanalıyla ilgimiz alakamız yoktur” sözlerini sarf etti.

AHMET ÇAKAR İÇİN AÇIKLAMA İSTEDİLER

Bu açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, Bışar Özbey’den Ahmet Çakar için açıklama yapmasını istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı