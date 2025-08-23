Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar yıllardır çalıştığı BTV Youtube kanalından ayrıldı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kanalın sahibi Bışar Özbey’in isteğiyle bu kararın ayrıldığını dile getiren Ahmet Çakar açıklamasında "Sevgili arkadaşlar an itibari ile BTV YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum” dedi.

Bışar Özbey

"İLGİMİZ ALAKAMIZ YOKTUR"

Ayrılık kararı izleyicileri şaşkına çevirirken Bışar Özbey, Murat Yetkin’e açıklamalarda bulundu. Ahmet Çakar ile ayrılığının ardından kanalının Bulgar televizyonu BTV ile bağlantılı olduğu iddiaları üzerine konuşan Bışar Özbey, “Kanalımız benim tarafımdan 2022 Ağustos ayından beri YouTube da canlı yayın ve bant içerikleri çeken, ağırlıklı olarak spor yayıncılığı üzerine yayınlar yapan bir kanaldır. Kanal adı ilk olarak Bışar Özbey TV iken daha sonra kurumsal bir yapıya büründükçe BTV ismiyle yayınlara devam etmiştir. BTV isim hakkı da tarafımca yine alınmıştır. Bahsettiğiniz gibi yurt dışında var olan başka bir BTV kanalıyla ilgimiz alakamız yoktur” sözlerini sarf etti.

AHMET ÇAKAR İÇİN AÇIKLAMA İSTEDİLER

Bu açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, Bışar Özbey’den Ahmet Çakar için açıklama yapmasını istedi.